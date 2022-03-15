بيلاروس تشتري موارد الطاقة من روسيا بأسعار جذابة

صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، خلال اجتماع حكومي اليوم الثلاثاء، بأن بيلاروس تستعد لاستقبال موارد الطاقة بنفس الأسعار تقريبا في روسيا.

وقال لوكاشينكو: "اشترينا من هناك (روسيا) واستلمنا موارد الطاقة من روسيا وسوف نستقبلها تقريبا بنفس الأسعار، ويمكن القول بنفس الأسعار في روسيا، وهو ما طلبناه دائما من روسيا".

وأضاف الرئيس البيلاروسي، أن أسعار الطاقة المنخفضة كانت دائما مطلبا لبيلاروس بالنسبة لروسيا، ووفقا له فإن السلطات الروسية وصلت "قناعة أن روسيا بحاجة إلى بيلاروس مثلما تحتاج بيلاروس إلى روسيا الضخمة".

وصادق مجلس النواب البيلاروسي على تعديلات في اتفاقية تتضمن أسعار الغاز مع روسيا، بحسب ما أفادت به وكالة "بيلتا" البيلاروسية اليوم.

وفي وقت سابق، أشار لوكاشينكو إلى أن موسكو ومينسك ستتخليان عن عملة الدولار في تعاملات الطاقة.

المصدر: إنترفاكس