 
مباشر

مستثمر أمريكي يعتزم بناء مصنع ضخم بقيمة 9 مليارات دولار في السعودية

مال وأعمال

مستثمر أمريكي يعتزم بناء مصنع ضخم بقيمة 9 مليارات دولار في السعودية
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/slnk

كشف تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال" عن أن شريكا لشركة "أبل" الأمريكية يعتزم افتتاح معمل في السعودية بقيمة 9 مليارات دولار.

والحديث يجري عن شركة "فوكسكون" (Foxconn Technology Group)، ووفقا للتقرير فإن الحكومة السعودية تراجع حاليا عرضا مقدما من "فوكسكون" للبدء في إنشاء مصنع لتصنيع قطع غيار السيارات الكهربائية والرقائق المستخدمة في مختلف الأجهزة الإلكترونية.

وأشار التقرير إلى أن "فوكسكون" لجأت إلى إنشاء ذلك المصنع لتنويع وجودها التصنيعي، بسبب توترات تجارية بين بكين وواشنطن.

وتسعى "فوكسكون" إلى الاستفادة من عوامل الجذب والحوافز التي تقدمها السعودية للمستثمرين الأجانب. ويأتي هذا المصنع ضمن مساعي المملكة لتنويع مصادر اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على النفط.

المصدر: "وول ستريت جورنال"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا