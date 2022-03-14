 
مباشر

"بلومبرغ كوينت": الهند تدرس آلية لتسهيل التجارة مع روسيا

مال وأعمال

Globallookpress CHROMORANGE / Bilderbox/ Source: chromorange
فئات نقدية من الروبل الروسي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sldy

أفادت منظمة الأخبار التجارية والمالية "بلومبرغ كوينت" نقلا عن مصادر مطلعة، بأن "الهند تعمل على وضع آلية لتسهيل التجارة مع روسيا باستخدام العملات المحلية".

إقرأ المزيد
بينها الدرهم الإماراتي.. بنوك روسية تتحول إلى فتح ودائع بعملات دول لم تفرض عقوبات عليها
بينها الدرهم الإماراتي.. بنوك روسية تتحول إلى فتح ودائع بعملات دول لم تفرض عقوبات عليها

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتاها قبل اتخاذ القرار النهائي، للصحيفة، إن "الحكومة الهندية  تناقش كيف يمكن تسوية التجارة بالروبل والروبية، حيث ينتظر المصدرون الهنود مدفوعات بنحو 500 مليون دولار عالقة بعد العقوبات على البنوك الروسية"، إذ "يتم استشارة البنك المركزي وكذلك المقرضين التجاريين بما في ذلك "State Bank of India" وUCO" Bank Ltd".

وبحسب المنظمة، لم يتمكن المتحدثون الرسميون باسم الحكومة والبنك الاحتياطي الهندي من التعليق على الفور، في حين لم يرد "State Bank of India" وUCO" Bank Ltd" على الفور.

وأوضحت "بلومبرغ كوينت" أن "أحدث البيانات تظهر أن حجم التجارة الثنائية بين الهند وروسيا بلغ 10.8 مليار دولار ، وهو ما يمثل أقل من 1.5% من إجمالي الدولة الواقعة في جنوب آسيا"، لافتة إلى أن العقوبات الدولية والقيود المالية المفروضة على روسيا بعد البدء بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا "أدت إلى تعطيل سلاسل التوريد ورفع أسعار السلع، مما يزيد من مشاكل التضخم في الاقتصادات النامية مثل الهند".

وأشارت "بلومبرغ كوينت" إلى أنه "بموجب الآلية المقترحة، يمكن إيداع الروبل في بنك هندي بعد تحويله إلى الروبية والعكس صحيح، في حين أن هناك بعض المخاوف بشأن كيفية ربط العملات، وكذلك بشأن طرق تحقيق التوازن في التجارة، لأن الهند مستورد صاف للبضائع الروسية، والتي تشمل المعدات الدفاعية".

ولفتت المنظمة إلى أنه وفقا للأشخاص المطلعة، فإن "نيودلهي تعد قائمة بالعناصر التي يمكنها تصديرها إلى روسيا لتضييق العجز التجاري البالغ حوالي خمسة مليارات دولار الذي تعاني منه حاليا، بينما تفكر في سداد مدفوعات النفط الخام بالروبية"، إذ "تريد الهند سعر صرف معوما، بدلا من سعر ثابت استخدمته الدولتان منذ ثلاثة عقود، نظرا لانهيار الروبل في الأسابيع الأخيرة".

المصدر: "بلومبرغ كوينت"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا