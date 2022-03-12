ليبيا يمكنها تعويض السوق بكميات تعادل النفط الروسي بعد 5-7 سنوات

قال وزير النفط والغاز الليبي محمد عون، إن "بلاده لن تكون قادرة على تعويض النفط الروسي لأوروبا في الوقت الحالي، مثل هذا الخيار، إذا أمكن، سيتم فقط بعد 5-7 سنوات".

وأضاف الوزير، ردا على سؤال من وكالة "نوفوستي": "ليبيا لا يمكن أن تصبح في الوقت الحاضر بديلا للنفط الروسي بالنسبة للاتحاد الأوروبي، ربما يتحقق ذلك في غضون خمس أو سبع سنوات".

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في وقت سابق، أعلنت مجموعة النفط والغاز الإيطالية "إيني"، تعليق إبرام عقود جديدة لتوريد النفط الخام من روسيا، وذكرت أنها تعتزم استبدال النفط الروسي بإمدادات من السوق الدولية.

ووفقا للشركة، استوردت في عام 2021 فقط 18٪ من النفط الخام الذي تعالجه من روسيا، وتخطط لتعويض هذا الحجم بمشتريات من السوق الدولية.

المصدر: نوفوستي