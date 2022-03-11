الولايات المتحدة تحظر توريد أوراق الدولار الأمريكي النقدية إلى روسيا

وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن مرسوما يمنع بموجبه توريد أوراق الدولار الأمريكي النقدية إلى روسيا.

وجاء في المرسوم: "يُحظر تصدير أو إعادة تصدير أو بيع أو توريد بشكل مباشر أو غير مباشر من الولايات المتحدة، أو من أفراد أو كيانات أمريكية، بغض النظر عن موقعهم أوراق الدولار الأمريكي النقدية، إلى حكومة روسيا أو أي شخص موجود في روسيا".

بالإضافة إلى ذلك، فرض بايدن قيودا على استيراد الكحول والألماس والمأكولات البحرية من روسيا، فضلا عن تصدير السلع الكمالية إلى البلاد.

وقال البيت الأبيض في بيان: "المرسوم التنفيذي سيؤسس القواعد القانونية للقيود المستقبلية على الاستثمار في أي قطاع من قطاعات الاقتصاد الروسي".

في وقت سابق، فرضت الولايات المتحدة حظر على شراء النفط والغاز والفحم من روسيا.

المصدر: نوفوستي