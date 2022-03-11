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وزيرة الخزانة الأمريكية تتوقع استمرار معدل التضخم بالارتفاع

مال وأعمال

وزيرة الخزانة الأمريكية تتوقع استمرار معدل التضخم بالارتفاع
AFP
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توقعت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن يستمر معدل التضخم بالارتفاع حتى نهاية العام بعد أن أظهرت بيانات وزارة العمل أن التضخم ارتفع إلى أعلى مستوى في 40 عاما الشهر الماضي.

وقالت يلين لشبكة cnbc: "لا أريد أن أتوقع بالضبط ما سيحدث في النصف الثاني من العام، لكن من المحتمل أن نشهد عاما آخر تظل فيه أرقام التضخم على مدى 12 شهرا مرتفعة بشكل غير مريح".

وتأتي تصريحات وزيرة الخزانة بعد ساعات فقط من إصدار وزارة العمل بيانات تظهر أن التضخم قد وصل إلى أعلى مستوى له في 40 عاما في فبراير، مدفوعا جزئيا بالعقوبات الدولية المفروضة على روسيا.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 7.9 بالمئة في الاثني عشر شهرا المنتهية في فبراير وهو أعلى معدل تضخم سنوي منذ يناير 1982.

المصدر: The Hill

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