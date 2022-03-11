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قفزة في صادرات روسيا غير النفطية

مال وأعمال

قفزة في صادرات روسيا غير النفطية
Globallookpress
صورة تعبيرية
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كشفت بيانات لمركز التصدير الروسي عن قفزة في صادرات روسيا من السلع غير الأساسية (سلع غير نفطية وليست مواد خام) في أول شهرين من هذا العام بنسبة 38%.

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ووفقا للبيانات فإن هذه الصادرات صعدت في يناير وفبراير من 2022 بنسبة 38% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ووصلت إلى مستوى 31 مليار دولار.

وأشار المركز في بيان إلى أن الصادرات من هذه السلع نمت في ظل ارتفاع الطلب العالمي عليها، في الوقت الذي شهدت فيه الأسواق نقصا من هذه السلع.

وأفاد المركز بأن الصين وكازاخستان وتركيا وبيلاروس تعد من بين أكبر الدول الشريكة لروسيا.

وعن أبرز المنتجات التي تم تصديرها أشار المركز إلى الأسمدة المعدنية والصلب والنحاس والحبوب والنيكل والزيوت النباتية والأخشاب والأسماك والمأكولات البحرية والبوليمرات والألمنيوم.

المصدر: تاس

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