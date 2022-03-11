الأرجنتين توافق على صفقة مع صندوق النقد لإعادة هيكلة دينها

قال مسؤول برلماني في الأرجنتين، اليوم الجمعة إن المشرعين في البلاد وافقوا على صفقة مع صندوق النقد الدولي لإعادة هيكلة دين بقيمة 45 مليار دولار قبل تصويت في مجلس الشيوخ.

وقال رئيس الغرفة سيرجيو ماسا إنه مع 200 صوت مؤيد و37 معارضا وامتناع 15 عن التصويت، حصلت الصفقة على "نتيجة إيجابية وستبلغ إلى مجلس الشيوخ".

وكان الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز كشف في يناير الماضي عن اتفاق جديد لسداد الدين مع صندوق النقد الدولي، في اليوم الذي كان من المقرر فيه تسديد 700 مليون دولار، مشيرا إلى أنه "مقارنة بالاتفاقات السابقة التي وقعتها الأرجنتين، فإن هذا الاتفاق لا يتضمن قيودا من شأنها أن تؤخر تنميتنا".

وكان يفترض أن تسدد الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية هذا العام 19 مليار دولار من ديونها البالغة 44 مليار دولار لصندوق النقد الدولي.

وبموجب الاتفاق السابق يتعين على الأرجنتين تسديد 19 مليار دولار هذا العام، و20 مليار العام القادم و4 مليارات في 2024.

المصدر: "أ ف ب" + وكالات