مذكرة تفاهم بين كوريا الجنوبية والسعودية لتوسيع التعاون في الصناعات الدفاعية

وقعت شركة "LIG Nex1" الكورية الجنوبية، مذكرة تفاهم مع وزارة الاستثمار السعودية بشأن توسيع التعاون في الصناعات الدفاعية، في معرض الدفاع العالمي بالسعودية "WDS 2022".

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وتخطط شركة "LIG Nex1"، بموجب هذه المذكرة، للتعاون بشكل وثيق مع وزارة الاستثمار السعودية والهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية والشركة السعودية للصناعات العسكرية "SAMI"، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، لتطوير الصناعات الدفاعية التي ترعاها الحكومة السعودية باعتبارها مشروعا للجيل القادم.

المصدر: يونهاب

يشار إلى أن وزارة الاستثمار السعودية تركز على جذب الاستثمارات بهدف تحقيق الدفاع عن النفس، تماشيا مع "رؤية السعودية 2030"، وهي خطة التنمية الاقتصادية الشاملة للمملكة العربية السعودية.

وعلق الرئيس التنفيذي لشركة "LIG Nex1" كيم جي-تشان على المذكرة قائلا: "لدي توقعات كبيرة للتعاون في القطاع الدفاعي والصناعات الدفاعية بين حكومتي البلدين، وسنبذل قصارى جهدنا كشركة دفاع ممثلة لكوريا الجنوبية من أجل التنفيذ الناجح للتعاون بين البلدين في رؤية 2030".

المصدر: "يونهاب"