شركة كورية جنوبية لصناعة الكابلات تستثمر في السعودية

أعلنت شركة دايهان للكابلات الكورية الجنوبية، أنها قررت تشكيل مشروع مشترك لصناعة كابلات الجهد العالي وبناء مصنع جديد في المملكة العربية السعودية.

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وقالت الشركة، إنها وقعت مع مجموعة محمد العجيمي للمقاولات على مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار في اليوم السابق في دبي بالإمارات العربية المتحدة.

ووفرت الشركتان 70 ألف متر مربع من موقع المصنع في مجمع صناعي بالرياض لبناء المصنع الجديد.

المصدر: يونهاب

وأوضحت الشركة أنها تخطط لتدشين المصنع الجديد خلال الربع الثالث من هذا العام وتجري مشاورات حول حجم الاستثمار، مؤكدة أنها ستعزز مكانتها في الشرق الأوسط كمورد رئيسي من خلا الإنتاج المحلي.

وتخطط دايهان لتزويد السعودية وقطر والكويت في الشرق الأوسط وأيضا السوق الأوروبية بالكابلات ذات الجهد العالي بقدرة 380 كيلو فولت.

المصدر: "يونهاب"