 
مباشر

روسيا تحظر تصدير الحبوب إلى دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مؤقتا

مال وأعمال

روسيا تحظر تصدير الحبوب إلى دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مؤقتا
Legion-Media NurPhoto
صورة من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/skh0

أعلنت الحكومة الروسية عن حظر مؤقت لتصدير الحبوب إلى دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي حتى الـ31 من أغسطس المقبل.

وجاء في بيان وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن القرار يشمل تصدير القمح وخليط القمح والشيلم، وكذلك الشيلم والشعير والذرة.

إقرأ المزيد
وزارة الصناعة والتجارة الروسية تدعو لحظر تصدير الأخشاب إلى الدول المعادية
وزارة الصناعة والتجارة الروسية تدعو لحظر تصدير الأخشاب إلى الدول المعادية

وأشار البيان إلى أنه ستكون هناك استثناءات من الحظر بناء على رخص من وزارة الصناعة والتجارة الروسية.

وأكد البيان أن تغطية احتياجات روسيا من الحبوب مضمونة بنسبة أكثر من 150%، حسب بيانات وزارة الزراعة الروسية.

يذكر أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يضم روسيا وبيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا