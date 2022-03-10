روسيا تحظر تصدير الحبوب إلى دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي مؤقتا

أعلنت الحكومة الروسية عن حظر مؤقت لتصدير الحبوب إلى دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي حتى الـ31 من أغسطس المقبل.

وجاء في بيان وزارة التنمية الاقتصادية الروسية أن القرار يشمل تصدير القمح وخليط القمح والشيلم، وكذلك الشيلم والشعير والذرة.

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وأشار البيان إلى أنه ستكون هناك استثناءات من الحظر بناء على رخص من وزارة الصناعة والتجارة الروسية.

وأكد البيان أن تغطية احتياجات روسيا من الحبوب مضمونة بنسبة أكثر من 150%، حسب بيانات وزارة الزراعة الروسية.

يذكر أن الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يضم روسيا وبيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان.

المصدر: نوفوستي