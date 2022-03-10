وزارة الصناعة والتجارة الروسية تدعو لحظر تصدير الأخشاب إلى الدول المعادية

دعت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، لفرض حظر على تصدير الأخشاب وعدد من المنتجات المصنوعة منها إلى الدول غير الصديقة التي فرضت عقوبات على روسيا.

وذكرت الوزارة، في بيانها اليوم، أنها قامت بصياغة مشروع قانون حول ذلك.

وأضاف البيان: "اقترحت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، فرض حظر على تصدير الأخشاب وعدد من المنتجات المصنعة منها بحلول نهاية هذا العام. ويجب أن يشمل هذا الحظر الدول المدرجة في قائمة البلدان غير الصديقة، بما في ذلك الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي".

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ووفقا للوزارة، "سيضمن ذلك تلبية احتياجات السوق المحلية من المواد الخام بالأسعار المعقولة، بالإضافة إلى تحفيز زيادة أخرى في عمق معالجة الأخشاب داخل البلاد".

وأكدت الوزارة الروسية، أن لب خشب البتولا (المادة الخام الرئيسية لإنتاج الورق) ورقائق الوقود الخشبية، التي سيشملها الحظر، تعتبر من السلع الأساسية الهامة جدا بالنسبة للاتحاد الأوروبي. على سبيل المثال تبلغ حصة روسيا ما بين 10٪ و 15٪ من استهلاك فنلندا لهذه المواد، مما يعني أنه سيكون من المستحيل الحصول على بديل لها في مرة واحدة.

ودعت الوزارة كذلك إلى منع تصدير المواد الخام اللازمة لتصنيع ألواح الخشب الرقائقي (خشب الأبلكاش أو الخشب المعاكس) على خلفية رسوم مكافحة الإغراق التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على المنتجات الروسية من هذا النوع.

المصدر: نوفوستي