"ويسترن يونيون" تعلن وقف نشاطها في روسيا وبيلاروس

أعلنت الخدمة الصحفية لشركة "ويسترن يونيون" أنها ستوقف نشاط فروعها في روسيا وبيلاروس اعتبارا من الـ24 من مارس الجاري.

وقالت: "قررت الشركة التوقف عن إجراء التحويلات المالية في روسيا وبيلاروس، وتوقف نظام الدفع التابع للشركة عن إجراء العمليات في روسيا".

وأضافت: "تقدمت شركة NPO Western Union DP Vostok LLC بصفتها مشغل نظامنا للدفع في روسيا، بطلب إلى البنك المركزي الروسي باستبعاد الشركة من سجل مشغلي أنظمة الدفع اعتبارا من الـ24 من مارس 2022".

وقالت: "تحويلات الأموال المرسلة من روسيا إلى دول أخرى ولم يتم دفعها إلى المستلمين قبل 24 مارس 2022، ستكون متاحة للمستفيدين في دول أخرى في أي وقت بعد هذا التاريخ".

المصدر: "تاس"