"أمريكان إكسبريس" توقف عملياتها في روسيا وبيلاروس

أعلنت "أمريكان إكسبريس" للمدفوعات وقف عملياتها في روسيا وبيلاروس على خلفية العملية الروسية في أوكرانيا، فيما أكدت روسيا أن نظامها البديل يحول دون أي خلل في النظام المصرفي الروسي.

وقالت الشركة في بيان لها إن بطاقاتها لن تعمل بعد الآن في المتاجر أو أجهزة الصراف الآلي في روسيا.

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وأضافت أنها أنهت أيضا جميع عملياتها التجارية في بيلاروس.

وتنضم الشركة إلى عدد من المؤسسات التي أوقفت أعمالها في روسيا منها "فيزا" و"ماستر كارد".

وفي أعقاب ذلك، أعلن البنك المركزي الروسي أن منظومة "مير" الوطنية للدفع الإلكتروني، ونظام الحوالات الروسي "إس ب ب"، يحولان دون شل النظام المالي والمصرفي في روسيا، كما يحلّان محل منظومة "سويفت" في التعاملات بين روسيا وعدد كبير من الدول، قائمتها مستمرة في الاتساع.

المصدر: "أ ف ب"