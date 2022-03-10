مصر توقف تصدير أهم 4 سلع في البلاد

أصدرت وزارة التجارة والصناعة في مصر قرارا بوقف تصدير الفول الحصى والمدشوش، والعدس، والقمح، والدقيق بجميع أنواعه، والمكرونة وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القرار.

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وأصدرت الوزارة القرار الثلاثاء الماضي، وينشر القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من التالي من تاريخ النشر.

وقال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن هذا القرار يعد طبيعيا في ظل تصاعد التوترات السياسية بين روسيا وأوكرانيا، ويستهدف حماية أسعار المنتجات وتوافرها في السوق المحلي.

واتفق عبور العطار نائب رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية، مع بشاي، حيث قال لمصراوي، إن هذا القرار يعتبر أمرا طبيعيا حاليا في ظل تداعيات الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وأضاف العطار أن الكثير من البلاد حاليا بدأت تتجه إلى وقف تصدير عدد من السلع لتوفيرها للسوق المحلي، في ظل تداعيات الحرب وعدم معرفة التطورات التي ستحدث خلال الفترة المقبلة.

وقال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، خلال بيان له اليوم، إن قرار وزارة التجارة والصناعة بوقف تصدير الفول والعدس والمكرونة والدقيق سيخفض أسعار هذه المنتجات.

وطالب المنوفي الحكومة بتشديد الرقابة على من وصفهم بالمحتكرين الذين يتحكمون في أسعار السلع وقوت الشعب المصري.

المصدر: مصراوي