مصر.. سلعة استراتيجية ترتفع لمستوى تاريخي

أعلن عدد من الشركات العاملة في السوق المحلية المصرية "رفع أسعار حديد التسليح للاستهلاك النهائي وأرض المصنع نحو مستوى تاريخي يقترب من 20 ألف جنيه في بعض الشركات".

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وارتفعت الأسعار رقم كفاية الإنتاج المحلي ووجود فائض يزيد على نصف الإنتاج، حيث أعلنت شركة الجارحي للصلب عن رفع أسعارها للمرة الثالثة في الشهر الجاري، بنحو 1400 جنيه للطن، ليصل سعر طن حديد الجارحي 17500 جنيه.

وقد أعلنت شركة الجارحي للصلب رفع أسعارها بقيمة 650 جنيها للطن بداية من تعاملات الأحد 27 فبراير 2022

وقد رفع حديد الجارحي الطن للمرة الثانية الخميس الماضي بقيمة 350 جنيهًا للطن، ليصل سعر الطن إلى 16100 جنيه.

وأوضحت شركة الجارحي للصلب أن سعر أرض المصنع 15750 جنيهًا شامل 14% من ضريبة القيمة المضافة، بدلا من 15100 جنيه للطن خلال تعاملات أمس.

كما أعلنت شركة حديد عز عن رفع أسعارها بقيمة 1500 جنيه للطن، وذلك الرفع للمرة الثانية على التوالي خلال أسبوع، ليصل سعر الطن 17000 جنيه، حتى 19.5 ألف جنيه بداية من تعاملات غدٍ الخميس 10 مارس 2022.

وقد رفعت حديد عز أسعارها بقيمة 500 جنيه للطن بداية من تعاملات الخميس الماضي 3 مارس 2022، لتنضم بذلك إلى مارثون زيادة الأسعار بجانب شركات المراكبي والسويس للصلب وحديد المصريين

وحددت الشركة سعر أرض المصنع بنحو 15500 جنيه شامل 14% من ضريبة القيمة المضافة، بدلا من 1500 جنيه للطن، ثم وصل حاليا إلى 17000 جنيه للطن.

فيما أعلنت شركة السويس للصلب عن رفع أسعارها للمرة الثانية على التوالي خلال الشهر الجاري بقيمة 1500 جنيها للطن بداية من تعاملات غدا الخميس 10 مارس 2022.

وقد أعلنت شركة السويس للصلب عن رفع أسعارها بقيمة 500 جنيه للطن بداية من تعاملات الأربعاء الماضي 2 مارس 2022.

وأوضحت أن سعر أرض المصنع 15400 جنيه شامل 14% من ضريبة القيمة المضافة، بدلا من 14900 جنيه للطن خلال تعاملات أمس.

المصدر: القاهرة 24