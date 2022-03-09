بغداد وعمان تبحثان مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا 

بحث رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، مع وزير الصناعة والتجارة الأردني يوسف محمود الشمالي، مواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا والتحديات الاقتصادية الراهنة.

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وذكر بيان للحكومة العراقية أن الجانبين بحثا "العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها، وتعزيز التكامل والتنسيق الثنائي والإقليمي، ولاسيما فيما يتعلق بالأمن الغذائي، ومواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالميا، وغيرها من التحديات الاقتصادية الراهنة في ضوء الأزمات الدولية".

وأضاف أن "وزير التجارة الأردني نقل تحيات الحكومة الأردنية إلى الكاظمي، وتطلع المملكة إلى المزيد من التعاون المشترك على مختلف المستويات والصعد".

وأشار الكاظمي إلى "عمق الروابط التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين، وسبل تطوير التعاون الثنائي بينهما، وبما يعزز مصالح شعبي البلدين في الازدهار والاستقرار".

المصدر: RT