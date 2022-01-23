الكاظمي يوجه باتخاذ ثلاثة إجراءات لمعالجة أزمة نقص الكهرباء في العراق

وجه رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، باتخاذ ثلاثة إجراءات لمعالجة أزمة نقص الطاقة الكهربائية.

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وذكر بيان حكومي أن "الكاظمي ترأس اليوم اجتماعا طارئا ضم وزراء النفط والمالية والكهرباء وعددا من المسؤولين، خصص لمناقشة أزمة الطاقة الكهربائية التي تشهدها البلاد حاليا، بسبب زيادة الأحمال على الشبكة الكهربائية نتيجة موجة البرد الشديدة، وبسبب نقص الغاز المستورد من الجانب الإيراني".

ونقل البيان عن الكاظمي قوله إن "الحكومات السابقة لم تنوع مصادر استيراد الغاز واعتمدت مصدرا واحدا، ما أدى إلى تدهور في إنتاج الطاقة الكهربائية في حال نقص واردات الغاز أو توقفها".

وأشار إلى أن "الحكومة الحالية سعت إلى توقيع عدة عقود عملاقة لاستثمار الغاز في مختلف الحقول النفطية لغرض وضع حل نهائي ووطني لهذه المشكلة خلال السنوات القليلة المقبلة".

وبحسب البيان، فإن الكاظمي وجه "زيادة حصة المولدات الأهلية من وقود زيت الغاز في المناطق التي تشهد انقطاعات متعددة للتيار الكهربائي، ومتابعة ضمان توزيع الحصص المقررة للمواطنين من النفط الأبيض وتوفير كميات إضافية في منافذ البيع".

كما وجه رئيس الحكومة، وفقا للبيان، "بتوفير الوقود السائل لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية لتعويض النقص الحاصل في واردات الغاز المستورد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

المصدر: RT