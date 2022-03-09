"هينيكن" توقف إنتاج الجعة وبيعها في روسيا

أصبح مصنع الجعة الهولندي "هينيكن"، اليوم الأربعاء، أحدث شركة أجنبية توقف عملياتها في روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا، قائلة إنها ستتوقف عن بيع الجعة وإنتاجها هناك.

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وقال دولف فان دن برينك الرئيس التنفيذي للشركة في بيان "نشعر بالصدمة والحزن لرؤية المأساة في أوكرانيا تتكشف.. حرب الحكومة الروسية على أوكرانيا هجوم غير مبرر على الإطلاق".

وأوضحت الشركة أنها أوقفت إنتاج علامة "هينيكن" التجارية والإعلان عنها وبيعها في روسيا "ردا على التصعيد المستمر للحرب".

وأضافت أنها ستتخذ "خطوات فورية لفصل" أعمالها الروسية عن بقية عملياتها العالمية "لوقف تدفق الأموال والعائدات والأرباح من روسيا"، مؤكدة على أن "هينيكن لن تقبل بعد الآن أي فائدة مالية صافية مستمدة من عملياتنا الروسية".

وكانت ثاني أكبر شركة للجعة في العالم قد أوقفت بالفعل استثماراتها وصادراتها الجديدة إلى روسيا الأسبوع الماضي.

وتوظف الشركة 1800 شخص في روسيا، وتقول إنها ثالث أكبر شركة تخمير في البلاد، حيث تصنع علامتي "Zhigulevskoe" و"Oxota" للسوق المحلي.

وتشمل العلامات التجارية الشهيرة الأخرى لشركة "Heineken's Amstel" و "Tiger" و"Strongbow cider".

وأعلنت حوالي 300 شركة انسحابها من روسيا منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، وفقا لباحثي جامعة ييل.

وانضمت "ماكدونالدز" و"كوكا كولا" و"ستاربكس" إلى الحشد أمس الثلاثاء، بعد ضغوط عامة للقيام بذلك.

وأعلنت شركة السكك الحديدية الفرنسية العملاقة "ألستوم" اليوم الأربعاء أنها ستعلق عمليات التسليم إلى روسيا، وكذلك استثمارات الأعمال المستقبلية هناك.

لكن "ألستوم" قالت إنها تحتفظ بحصتها في شركة "ترانس ماشولد" للقطارات ومعدات السكك الحديدية الروسية.

المصدر: أ ف ب