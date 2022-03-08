4.14 دولار للغالون.. أسعار الوقود تسجل رقما قياسيا في الولايات المتحدة

ارتفعت أسعار البنزين في الولايات المتحدة الأمريكية إلى مستوى قياسي جديد، حيث سجل الغالون الواحد 4.14 دولار، وذلك بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.

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وقالت شركة "AAA" التي تقدم خدمة معلومات أسعار النفط، إن سعر الغالون الواحد بلغ 4.14 دولار، مؤكدة على أن السائقين الأمريكيين لم يدفعوا هذا القدر من المال مقابل البنزين من قبل.

ويكسر هذا الرقم القياسي سابقه البالغ 4.11 دولار للغالون في يوليو 2008.

ومع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ترتفع أسعار الغاز بوتيرة أسرع مما كانت عليه منذ أن ضرب إعصار كاترينا منصات النفط والمصافي على طول ساحل الخليج الأمريكي في عام 2005.

وبلغ السعر القياسي 4.14 دولار اعتبارا من نهاية العمل على الساحل الشرقي أمس الاثنين. ومن الممكن أن يتغير المتوسط، الذي يتم حسابه على أساس ديناميكي بمعلومات التسعير من 140.000 محطة وقود أمريكية، بشكل طفيف قبل تقارير "AAA" عن متوسط السعر، الذي تم مراقبته عن كثب في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء.

ولكن بالنظر إلى نشاط الأسعار في الأيام الأخيرة، فإن هذا السعر سيرتفع بشكل طفيف فقط، وليس هبوطا، لذا فإن السجل مؤكد.

المصدر: CNN