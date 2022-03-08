 
مباشر

ارتفاع كبير بأسعار المحروقات في لبنان

مال وأعمال

ارتفاع كبير بأسعار المحروقات في لبنان
AP Hassan Ammar
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sjtg

ارتفعت أسعار المحروقات في لبنان بشكل كبير جدا، اليوم الثلاثاء، وسط أزمة عالمية في سوق النفط، جراء الأزمة الأوكرانية.

إقرأ المزيد
أسعار الغاز في أوروبا تسجل ارتفاعا بأكثر من 27% صباح اليوم وتتجاوز 3200 دولار للألف متر مكعب
أسعار الغاز في أوروبا تسجل ارتفاعا بأكثر من 27% صباح اليوم وتتجاوز 3200 دولار للألف متر مكعب

وصدر جدول أسعار المحروقات الجديد في لبنان، حيث ارتفعت أسعار المحروقات جميعها، لتصبح كالآتي: 

- البنزين 95 أوكتان 425000 ليرة لبنانية (ارتفع 28000 ل.ل).

- البنزين 98 أوكتان  434000 (ارتفع 27000 ل.ل).

- المازوت  427000 (ارتفع 52000 ل.ل).

- الغاز 297000 (ارتفع 9000 ل.ل).

ارتفاع كبير بأسعار المحروقات في لبنان
ارتفاع كبير بأسعار المحروقات في لبنان

في حين يعاني لبنان من أزمة اقتصادية خانقة، إذ ارتفعت أسعار السلع والمحروقات بشكل جنوني منذ عام 2019، وفقدت العملة الوطنية (الليرة اللبنانية) نحو 90% من قيمتها.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا