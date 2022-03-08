ارتفاع كبير بأسعار المحروقات في لبنان

ارتفعت أسعار المحروقات في لبنان بشكل كبير جدا، اليوم الثلاثاء، وسط أزمة عالمية في سوق النفط، جراء الأزمة الأوكرانية.

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وصدر جدول أسعار المحروقات الجديد في لبنان، حيث ارتفعت أسعار المحروقات جميعها، لتصبح كالآتي:

- البنزين 95 أوكتان 425000 ليرة لبنانية (ارتفع 28000 ل.ل).

- البنزين 98 أوكتان 434000 (ارتفع 27000 ل.ل).

- المازوت 427000 (ارتفع 52000 ل.ل).

- الغاز 297000 (ارتفع 9000 ل.ل).

في حين يعاني لبنان من أزمة اقتصادية خانقة، إذ ارتفعت أسعار السلع والمحروقات بشكل جنوني منذ عام 2019، وفقدت العملة الوطنية (الليرة اللبنانية) نحو 90% من قيمتها.

المصدر: RT