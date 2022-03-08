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برميل خام "برنت" يلامس الـ128 دولارا

مال وأعمال

برميل خام
AP Hasan Jamali
صورة تعبيرية
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لامس سعر برميل خام "برنت" بحر الشمال عتبة الـ128 دولارا، صباح اليوم الثلاثاء، بعد أن ارتفع إلى 139.13 دولار يوم الأحد قبل أن يتراجع.

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ووصل سعر برميل "خام برنت" إلى 127.86، في حين انخفض بشكل بسيط ليبلغ عند الساعة الـ7:17 صباحا بتوقيت غرينيتش، 127.34 دولار، بعد أن افتتح المؤشر بـ124.56 دولار.

وجراء الأزمة الأوكرانية، ارتفع سعر برميل خام "برنت" بحر الشمال ليقترب من أعلى مستوى له على الإطلاق والذي سجل عند 147.50 دولار في أغسطس عام 2008.

أما برميل غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر أبريل، فارتفع يوم الأحد إلى 130.50 دولار، وعند حوالى الساعة 00:30 بتوقيت غرينتش، كان لا يزال مرتفعا بنسبة 8.18% عند 125.15 دولار.

المصدر: RT + "أ ف ب"

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