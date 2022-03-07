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ارتفاع قياسي لسعرالألمنيوم في بورصة لندن إلى 4000 دولار للطن

مال وأعمال

ارتفاع قياسي لسعرالألمنيوم في بورصة لندن إلى 4000 دولار للطن
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سجل سعر الألمنيوم في بورصة لندن للمعادن مستوى قياسيا، حيث ارتفع إلى 4 آلاف دولار للطن.

ووفقا لبيانات البورصة، سجلت تكلفة الألمنيوم أثناء التداول في بورصة لندن للمعادن (LME) مستوى تاريخيا، حيث ارتفعت إلى 4 آلاف دولار للطن.

ووصل سعر المعدن إلى 4073.5 دولار للطن، واعتبارا من 11:05 بتوقيت موسكو، تم تداول الألمنيوم عند 4041 دولارا للطن.

ويسجل سعر المعدن (الألمنيوم) أعلى مستويات تاريخية لجلسة التداول الثالثة على التوالي.

المصدر :تاس

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