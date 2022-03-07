وزير الاقتصاد الألماني يحذر من تداعيات انقطاع إمدادات الطاقة من روسيا

حذر وزير الاقتصاد وحماية البيئة الألماني روبيرت هابيك من أن بلاده ستواجه وضعا صعبا في إمدادات الطاقة الشتاء المقبل، في حال انقطاع توريدات الفحم والغاز من روسيا.

وقال هابيك في حديث لقناة "ZDF": "سنتمكن من اجتياز الربيع والصيف بسهولة، لكنني أشعر بقلق قليل من الشتاء".

وأشار هابيك مع ذلك إلى أنه يدعم التخلي بأسرع وقت ممكن عن الطاقة النووية، معتبرا أنه من غير المؤكد أن تمديد تشغيل المحطات النووية سيعود بالمنفعة، وتابع: "لكن وحسبما نراه الآن الأمر ليس كذلك".

وسبق أن قال هابيك مؤخرا إنه يعارض حظر استيراد حوامل الطاقة من روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

المصدر: وكالات