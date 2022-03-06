ردا على العقوبات.. بوتين يوقع مرسوما يسمح بسداد الديون بالروبل للدائنين من الدول "غير الصديقة"

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، مرسوما يسمح بسداد المدفوعات لبعض الدائنين الأجانب من الدول التي فرضت عقوبات على موسكو بالعملة الوطنية الروسية.

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وبمقتضى المرسوم ستتمكن الشركات الروسية مؤقتا من سداد الديون للدائنين من هذه الدول بالروبل، بحسب الوثيقة التي تحدد إجراء مؤقتا للوفاء من قبل روسيا ومناطقها وبلدياتها وشركاتها بالالتزامات بموجب الائتمانات والقروض والأدوات المالية للدائنين من الدول التي ترتكب أعمالا "عدائية" ضد روسيا، أو تجاه الأشخاص الخاضعين لسيطرة هؤلاء الدائنين وغير المسجلين على الأراضي الروسية.

وبحسب المرسوم فبإمكان الدائن التوجه إلى بنك روسيا بطلب فتح حساب باسمه بالروبل على أن يتم تحويل مدفوعات إلى هذه الحساب بالروبل على أساس سعر صرف العملات الأجنبية المحدد من قبل البنك المركزي.

وأشارت الوثيقة أن قائمة "الدول غير الصديقة" يجب أن تحددها الحكومة الروسية في غضون يومين.

المصدر: وسائل إعلام