توقعات حول تأثير الأزمة الأوكرانية على أسعار العقارات في مصر وارتفاعها

كشف المهندس المصري، داكر عبد اللاه، عن تأثير العملية الروسية العسكرية الخاصة والأزمة الأوكرانية على أسعار العقارات في البلاد.

إقرأ المزيد

وأوضح المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، عضو شعبة الاستثمار العقاري باتحاد الغرف التجارية، أن "الحرب الروسية الأوكرانية أثرت على أسعار الحديد في مصر"، لافتا إلى أن "شركات الحديد رفعت سعر الطن تدريجيا إلى ألف جنيه زيادة في سعر الطن تقريبا"، مع بداية الأزمة الأوكرانية الروسية .



وأشار المهندس داكر عبد اللاه إلى أنه "طبقا للإحصائيات المتاحة فإن مصر استوردت في عام 2021 من أوكرانيا بقيمة 96.8 مليون دولار حديد بخلاف خامات معادن بقيمة 90.2 مليون دولار"، موضحا أن "الحديد، بالإضافة إلى عناصر أخرى، يمثل حوالي 15% من تكلفة إنشاء أي مشروع بشكل عام، وهذه نسبة ليست قليلة ومع زيادة أسعار الحديد مؤخرا في السوق المصرية فإن هذا بالتبعية سيترتب عليه زيادة في أسعار الوحدات السكنية التي يجري حاليا انشاؤها".



وأعرب المهندس عن توقعاته بأن ترتفع أسعار الشقق السكنية بنسبة قد تصل إلى 10% إذا استمر الارتفاع في أسعار الحديد لفترة طويلة خاصة بعد قرار شركات الحديد زيادة سعر الطن مؤخرا، داعيا مصنعي الحديد في مصر إلى "عدم التسرع في تحريك أسعار الحديد خاصة أنه تمت زيادة أسعار الحديد سريعا، رغم أن تأثير الأزمة الأوكرانية الروسية لم يظهر على السوق المصرية حتى الآن، لأننا جميعا نعلم أن أي مستورد أو مصنع لديه مخزون من المنتج بسعر التكلفة قبل الزيادة، ولكن للأسف الزيادة تأتي مع إعلان وجود أزمة خارجية".





ولفت المهندس داكر عبد اللاه أن "الطلب على العقار سيرتفع بشكل ملحوظ مع بداية الصيف وانحسار أزمة كورونا وعودة المصريين بالخارج لقضاء إجازاتهم في مصر وإقبالهم على شراء العقار المصري".

وذكر أن "تنوع المنتج العقاري من شقق وفيلات وتاون هاوس وغيرها يجعل شرائح متنوعة من المواطنين يقبلون على الشراء حسب امكانياتهم، ولا شك أنه مازال قطاعا العقارات والذهب في مصر من أعلى الأوعية الادخارية التي يقبل عليها المصريون لحفظ أموالهم واستثمارها أيضا".

المصدر: "المصري اليوم"