صندوق النقد الدولي: مصر بين الدول التي بدأت تتعافى من كورونا

قال المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي محمود محيي الدين إن مصر بين عدد قليل من الدول التي بدأت تتعافى من آثار جائحة فيروس كورونا.

وأكد أن "مصر كانت أيضا من الدول القليلة التي كان معدل نموها إيجابيا رغم جائحة كورونا".

وحول تطوير أداء الاقتصاد المصري، قال محيي الدين إنه "يجب زيادة الإنتاج ونوعيته بما يسمح بوجود فائض لتوجيهه إلى التصدير، مع ضرورة تقليل فجوة الواردات"، وأن "مشكلة مصر ليست في زيادة الواردات ولكن نقص الصادرات".

كما أشار إلى أن حجم الإنفاق في الدول المتقدمة لمواجهة كورونا بلغ 25% من حجم الإنفاق العام وبنسبة تتراوح ما بين 6 إلى 9% في الدول المتوسطة والدول النامية نحو 2%، وأن الجائحة كلفت تريليونات الدولارات.

المصدر: "اليوم السابع"