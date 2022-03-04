أسعار النفط تواصل تسجيل المكاسب

ارتفعت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الجمعة، بنحو 4%، واقتربت العقود الآجلة لخام "برنت" من مستوى 115 دولارا للبرميل.

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ووفقا لبيانات موقع "بلومبرغ" فقد ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 4.01% إلى 111.99 دولار للبرميل. فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 3.7% إلى 114.44 دولار للبرميل.

وكانت عقود الخام العالمي مزيج "برنت" قد اخترقت يوم الخميس الماضي مستوى 119 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ مايو 2012.

المصدر: RT + بلومبرغ