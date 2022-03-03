أسعار النفط تكسر حاجز أعلى مستوياتها في 9 سنوات

تواصل أسعار النفط، اليوم الخميس، ارتفاعها، حيث تجاوز سعر برميل "برنت" مستوى 118 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ فبراير 2013.

وبحلول الساعة 09:11 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 3.37% إلى 114.33 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 3.5% إلى 116.88 دولار للبرميل، وقبل ذلك تم تداول برميل "برنت" فوق مستوى 118 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ فبراير 2013.

المصدر: تاس + بلومبرغ