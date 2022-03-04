وزارة المالية الروسية: سيتم الوفاء بجميع الالتزامات بميزانية 2022

أكدت نائبة وزير المالية الروسي إيرينا أوكلادنيكوفا، اليوم الجمعة، أنه سيتم الوفاء بشكل كامل بجميع الالتزامات في الميزانية الروسية لهذا العام (2022).

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وأعربت وزارة المالية الروسية عن أملها في أن يتمكن البنك المركزي الروسي من الوصول مجدد إلى الاحتياطيات الدولية التي جمدها الغرب بسبب العقوبات من خلال المفاوضات.

وعن تأثير العقوبات الغربية على الاقتصاد الروسي، قالت المسؤولة: "نقوم الآن بتقييم العقوبات التي تم فرضها، تقييم مالي وتقييم للعواقب".

كذلك أعربت عن ثقتها في أن الحكومة ستفي بجميع التزامات الميزانية الاجتماعية المخطط لها لعام 2022، وقالت أوكلادنيكوفا: "في الوقت الحالي، نحن على يقين من أن لدينا أموالا كافية للوفاء بجميع الالتزامات التي تم التخطيط لها العام الحالي".

وأطلقت روسيا الأسبوع الماضي عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا لحماية دونباس، والتي جاءت بعد أن تجاهل الغرب تقديم ضمانات أمنية لموسكو، وعقب ذلك فرضت دول غربية عقوبات على الاقتصاد الروسي، بما في ذلك على البنك المركزي الروسي وصندوق الرفاه الوطني.

المصدر: تاس