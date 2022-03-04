فنزويلا تعلن زيادة رحلاتها إلى روسيا

قال وزير السياحة الفنزويلي إن بلاده ستزيد رحلات الخطوط الجوية الحكومية إلى موسكو، خاصة بعد منع العديد من الدول في جميع أنحاء العالم الطائرات الروسية من دخول مجالها الجوي.

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وغرد الوزير علي بادرون، أمس الخميس، على موقع "تويتر" بعد اتصال هاتفي مع رئيس وكالة السياحة الفيدرالية الروسية قائلا: "فنزويلا مستعدة لمواصلة استقبال السياح الروس".

وأشار إلى أنهما اتفقا على "ضمان استمرار الرحلات المنتظمة عبر شركة الطيران الفنزويلية كونفياسا وزيادة الاتصال".

وارتفعت السياحة الروسية إلى فنزويلا في مايو 2021، عندما فتح البلدان طريقا مباشرا بين موسكو وكراكاس.

وكانت موسكو حليفا رئيسيا لفنزويلا منذ حكومة الرئيس الراحل هوغو شافيز، وأعرب الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، عن دعمه لبوتين الأسبوع الماضي، واصفا الإجراءات المتخذة ضد موسكو بـ "جرائم" و"جنون"، رغم أنه دعا إلى استمرار مفاوضات السلام مع أوكرانيا.

وأدت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لمجموعة من العقوبات من قبل الولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك إغلاق المجال الجوي أمام الرحلات الجوية التي ترفع العلم الروسي.

المصدر: أ ف ب