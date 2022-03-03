وزير الطاقة والمناجم الجزائري يكشف حجم احتياطي البلاد من الذهب

قال وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب إن بلاده تملك احتياطيا من الذهب يقدر بـ124 طن، فيما بلغ إنتاج المعدن النفيس 6.8 طن منذ العام 2001 إلى غاية 2021.

وقال الوزيرعرقاب خلال كلمة له أمام المجلس الشعبي الوطني أن قيمة الإنتاج منذ بدء عمل المؤسسة الوطنية لاستغلال مناجم الذهب "إينور" في العام 2001، بلغ 15 مليار دينار جزائري.

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وأوضح أن عمليات التنقيب تجري في منجمي "تيراك" و"أمسمسا" بولاية تمنراست عن طريق الاستخراج السطحي لخام الذهب، مبينا أن دراسات تجري حاليا بتحديد عرق الذهب على عمق يزيد 500 متر.

وأشار عرقاب إلى أن مناجم الذهب التابعة لمؤسسة "اينور" تحتوي على احتياطي جيولوجي قدر بـ 51 طنا من الذهب القابل للاستغلال.

المصدر: "الشروق"