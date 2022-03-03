المركزي المصري يعلن ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية إلى 40.994 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري أن صافي احتياطياته الأجنبية ارتفع إلى 40.994 مليار دولار نهاية شهر فبراير 2022، مقارنة بـ40.980 مليار دولار في شهر يناير 2022، بواقع 14 مليون دولار.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالي فإن المتوسط الحالي للاحتياطي من النقد الأجنبي يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهي أعلى من المتوسط العالمي البالغ نحو 3 أشهر من الواردات السلعية.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هي الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهي نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها بالأسواق الدولية، وهي تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولي البنك المركزي المصري.

المصدر: "اليوم السابع"