المركزي الروسي يتخذ قرارات للحد من البيع الجماعي للأسهم الروسية

قال البنك المركزي الروسي، إنه اتخذ إجراءات لمنع البيع الجماعي للأسهم والأوراق المالية الروسية، وإخراج الأموال من السوق المالية الوطنية.

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وأضاف المصرف المركزي في بيانه: "أرسل بنك روسيا (المركزي الروسي) إيعازا يمنع السماسرة والمضاربين بشكل مؤقت من تنفيذ أوامر من العملاء الأجانب فيما يتعلق ببيع الأوراق المالية".

بالإضافة إلى ذلك، لم يعد مسموحا للمودعين والمسجلين بشطب الأوراق المالية الروسية من حسابات المستثمرين الأجانب. كما تم تعليق تحويل المدفوعات على هذه الأوراق المالية إليهم.

كما سمح المركزي الروسي للشركات بتعليق مدفوعات أرباح الأسهم إلى خارج روسيا، وقال في بيان: "يحق للمؤسسات التي تصدر (Issuer) الأوراق المالية لتطوير وتمويل أنشطتها، اتخاذ قرار بشأن دفع أرباح الأسهم، وسداد مدفوعات أخرى على الأوراق المالية وتحويلها إلى نظام المحاسبة".

المصدر: نوفوستي