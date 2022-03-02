أسعار الألمنيوم تقفز فوق 3550 دولارا للطن وتسجل أعلى مستوى في التاريخ
Globallookpress
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قفزت أسعار الألمنيوم، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، فوق مستوى 3550 دولارا للطن، وسجلت بذلك أعلى مستوى على الإطلاق.
وذكرت وكالة "تاس"، أن أسعار الألمنيوم في بورصة لندن للمعادن خلال تعاملات اليوم صعدت فوق مستوى 3550 دولارا للطن، وهو أعلى مستوى في تاريخ تداول المعدن.
يتبع..
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