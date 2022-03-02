أسعار الذهب الأسود تواصل الارتفاع وبرميل "برنت" فوق 113 دولارا
Globallookpress
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تواصل أسعار النفط، اليوم الأربعاء، الارتفاع حيث صعد برميل "برنت" فوق مستوى 113 دولارا وذلك للمرة الأولى منذ يوليو 2014.
وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط"، بحلول الساعة11:05 بتوقيت موسكو، بنسبة 6.87% إلى 110.42 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 6.54% إلى 111.84 دولار للبرميل.
وقبل ذلك تم تداول عقود "برنت" فوق مستوى 113 دولارا للبرميل وذلك للمرة الأولى منذ يوليو 2014، وفقا لما ذكرته وكالة "تاس".
المصدر: تاس + بلومبرغ
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