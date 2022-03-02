أسعار الذهب الأسود تواصل الارتفاع وبرميل "برنت" فوق 113 دولارا

تواصل أسعار النفط، اليوم الأربعاء، الارتفاع حيث صعد برميل "برنت" فوق مستوى 113 دولارا وذلك للمرة الأولى منذ يوليو 2014.

وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط"، بحلول الساعة11:05 بتوقيت موسكو، بنسبة 6.87% إلى 110.42 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 6.54% إلى 111.84 دولار للبرميل.

وقبل ذلك تم تداول عقود "برنت" فوق مستوى 113 دولارا للبرميل وذلك للمرة الأولى منذ يوليو 2014، وفقا لما ذكرته وكالة "تاس".

المصدر: تاس + بلومبرغ