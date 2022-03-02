بايدن: نستعد لإخراج كمية إضافية من النفط عند الحاجة

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن واشنطن وحلفاءها قد يخرجون كمية إضافية من النفط من احتياطاتهم الاستراتيجي عند الحاجة.

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وقال أثناء تقديمه رسالته السنوية "حول الوضع في البلاد": "يمكنني الإعلان اليوم أن الولايات المتحدة بالتعاون مع 30 دولة أخرى اتخذت إجراءات لإخراج 60 مليون برميل من النفط من الاحتياطات في جميع أنحاء العالم. وتلعب أمريكا دورا مركزيا في ذلك. ونستعد لعمل المزيد بالتعاون مع شركائنا إذا لزم الأمر".

وأضاف: "ستسمح هذه الخطوات بتخفيض سعر الوقود في بلدنا. أعرف أن الأخبار عما يحدث قد تبدو مزعجة. لكن أريد أن تعرفوا أن كل شيء سيكون عندنا على ما يرام".

تجدر الإشارة إلى أن أسعار النفط تشهد ارتفاعا ملحوظا نتيجة الأحداث الجارية في أوكرانيا والعقوبات الغربية المفروضة على روسيا.

المصدر: تاس