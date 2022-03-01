"أوبك": نراقب الوضع في سوق النفط عن كثب

صرح الأمين العام لمنظمة "أوبك" محمد باركيندو، بأن المنظمة ستواصل مراقبة الوضع في سوق النفط عن كثب في الفترة المقبلة على خلفية تأثير الجغرافيا السياسية ووباء فيروس كورونا.

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وجاء ذلك في بيان صدر عن المنظمة في أعقاب اجتماع اللجنة الفنية لمجموعة "أوبك+"، التي تضم دول منتجة للنفط من مجموعة "أوبك" وخارجها.

وأشار باركيندو إلى تأثير الوضع الجيوسياسي والشكوك المرتبطة بانتشار فيروس كورونا على أسواق الطاقة والنفط، وقال: "سنواصل مراقبة هذه التطورات عن كثب في الأيام والأسابيع المقبلة".

كما حث الأمين العام لمنظمة "أوبك" لمراقبة الظروف المتغيرة في السوق. وأضاف باركيندو أنه وفقا لمنظمة "أوبك" فإن الطلب على النفط من المتوقع أن يرتفع بمقدار 4.2 مليون برميل يوميا في عام 2022.

وفي وقت سابق، أكد مجلس الوزراء السعودي في جلسته اليوم حرص المملكة على استقرار أسواق النفط، وتوازنها، والتزامها باتفاق "أوبك+".

المصدر: تاس