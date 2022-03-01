السعودية تؤكد حرصها على استقرار أسواق البترول وتوازنها والتزامها باتفاق "أوبك +"

برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، أكد مجلس الوزراء السعودي في جلسته اليوم الثلاثاء، حرص المملكة على استقرار أسواق البترول، وتوازنها، والتزامها باتفاق "أوبك +".

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واطلع مجلس الوزراء السعودي على فحوى الاتصال الذي تلقاه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وما جرى خلاله من بحث المستجدات الإقليمية والدولية لاسيما الأوضاع في أوكرانيا، وأثرها على أسواق الطاقة.

وأشار مجلس الوزراء السعودية إلى أنه "يتابع ما يشهده العالم من تطورات على المستويات السياسية والأمنية"، لافتا إلى "ما صدر عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من التأكيد على دعم الجهود الدولية لخفض التصعيد في أوكرانيا من خلال الحوار والدبلوماسية".

وجددت الحكومة السعودية "موقف المملكة الثابت تجاه ضرورة جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، وما أكدته خلال مشاركتها في "مؤتمر نزع السلاح" في جنيف، من دعمها التعاون لحظرها ومنع انتشارها وضرورة تمسك جميع الدول بالتزامات معاهدة عدم الانتشار النووي".

المصدر: "الإخبارية"