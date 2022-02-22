برميل "برنت" يتخطى حاجز 98 دولارا للمرة الأولى منذ سبتمبر 2014
Globallookpress
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ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، فوق مستوى 98 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ سبتمبر 2014، في ظل تصاعد التوتر حول أوكرانيا.
وبحلول الساعة 11:15 بتوقيت، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 4.62% إلى 95.28 دولار للبرميل.
فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 3.46% إلى 98.69 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".
يتبع..
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