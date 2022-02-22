برميل "برنت" يتخطى حاجز 98 دولارا للمرة الأولى منذ سبتمبر 2014

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، فوق مستوى 98 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ سبتمبر 2014، في ظل تصاعد التوتر حول أوكرانيا.

وبحلول الساعة 11:15 بتوقيت، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 4.62% إلى 95.28 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 3.46% إلى 98.69 دولار للبرميل، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

يتبع..