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ارتفاع أسعار الذهب!

مال وأعمال

ارتفاع أسعار الذهب!
Globallookpress
صورة تعبيرية
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ارتفغت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، وتجاوز سعر المعدن النفيس مستوى 1890 دولارا للأونصة، في ظل اتجاه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة بسبب التوترات حول أوكرانيا.

وبحلول الساعة 14:10 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.82% إلى 1886.80 دولار للأونصة، وقبل ذلك تم تداول العقود فوق مستوى 1890 دولارا.

فيما صعدت عقود الذهب الفورية بنسبة 0.80% إلى 1884.70 دولار للأونصة، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

المصدر: RT + بلومبرغ

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