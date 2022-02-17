ارتفاع أسعار الذهب!

ارتفغت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، وتجاوز سعر المعدن النفيس مستوى 1890 دولارا للأونصة، في ظل اتجاه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة بسبب التوترات حول أوكرانيا.

وبحلول الساعة 14:10 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.82% إلى 1886.80 دولار للأونصة، وقبل ذلك تم تداول العقود فوق مستوى 1890 دولارا.

فيما صعدت عقود الذهب الفورية بنسبة 0.80% إلى 1884.70 دولار للأونصة، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".

المصدر: RT + بلومبرغ