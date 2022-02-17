ارتفاع أسعار الذهب!
Globallookpress
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ارتفغت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس، وتجاوز سعر المعدن النفيس مستوى 1890 دولارا للأونصة، في ظل اتجاه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة بسبب التوترات حول أوكرانيا.
وبحلول الساعة 14:10 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.82% إلى 1886.80 دولار للأونصة، وقبل ذلك تم تداول العقود فوق مستوى 1890 دولارا.
فيما صعدت عقود الذهب الفورية بنسبة 0.80% إلى 1884.70 دولار للأونصة، وفقا لبيانات موقع "بلومبرغ".
المصدر: RT + بلومبرغ
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