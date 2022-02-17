 
مباشر
عاجل
وزير الدفاع الأمريكي: روسيا تواصل حشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا وتقترب من "عتبة الناتو"

سعر برميل النفط الروسي يقترب من 100 دولار

مال وأعمال

سعر برميل النفط الروسي يقترب من 100 دولار
Globallookpress
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sex8

اقترب سعر برميل النفط الروسي المخصص للتصدير "يورالس" (Urals) خلال تعاملات اليوم من مستوى 100 دولار للبرميل، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "تاس" نقلا عن بيانات وكالة "أرغوس".

إقرأ المزيد
"وول ستريت جورنال": السعودية ترفض دعوة أمريكية لزيادة إنتاج النفط وتؤكد التزامها باتفاق "أوبك+"

وذكرت وكالة الأسعار الدولية "أرغوس" أن سعر برميل النفط الروسي من ماركة "يورالس" (Urals) للتسليم في منطقة البحر الأبيض المتوسط بلغ اليوم 99.14 دولار للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 2014.

وللمقارنة فإن سعر برميل النفط الروسي من هذه الماركة بلغ أمس الأربعاء 96.49 دولار للبرميل، وفقا لبيانات التداولات.

وفي أسواق النفط، تم تداول عقود مزيج "برنت" العالمي عند مستوى 93.5 دولار للبرميل، وقد ارتفعت أسعار النفط منذ بداية العام بأكثر من 20%.

المصدر: تاس

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا