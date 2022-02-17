تركيا.. اعتصام عمال مشروع محطة "أكويو" النووية

ذكرت مصادر مطلعة أن عمال مشروع محطة "أكويو" النووية بمدينة مرسين جنوب تركيا، أعلنوا اعتصامهم مطالبين بسداد رواتبهم المستحقة عن يناير.

وأشارت المصادر إلى أن "نحو 700 عامل بشركة مقاولة تتولى أعمالا إنشائية بمحطة "أكويو" أعلنوا اعتصامهم مطالبين برواتبهم المستحقة عن يناير، كما يحتجون على عدم زيادة رواتبهم في ظل التضخم الحالي".

من جهتها، أعلنت الشركة أنها "ستودع رواتب العاملين بحساباتهم البنكية بحلول يوم الجمعة المقبل، وستوافق على الزيادة التي يطالب بها العاملون في رواتبهم".

وأفاد أحد العمال بأنهم "يحصلون على رواتبهم متأخرة، وبدلا من تلقيها في العاشر من الشهر تماطل الشركة وتمنحهم رواتبهم ما بين يومي 20 و25 من الشهر".

وأضاف: "رفضت الشركة في البداية مقترح زيادة الرواتب بنحو 30%، لكنها عادت وقبلت رفع رواتبهم بنحو 40%"، مؤكدا أنهم "سيحصلون على راتب شهر يناير يوم الجمعة المقبل على أن يتم إيداع الزيادة في الـ25 منه".

المصدر: "زمان" التركية