وسائل إعلام: وصول مولدات بخار روسية لمحطة "أكويو" الكهرذرية في تركيا

أفادت وسائل إعلام تركية بوصول أربعة مولدات للبخار من روسيا للمفاعل الثاني في محطة الطاقة الكهرذرية التركية "أكويو" التي تشيدها مؤسسة "روس آتوم" الروسية في مرسين التركية.

وذكرت صحيفة Start التركية أنه "تم وصول 4 مولدات بخار للمفاعل الثاني في المحطة الكهرذرية التركية إلى مركز الشحن الشرقي في الموقع".

وأضافت: "تم إنزال المولدات بنجاح من سفينة شحن باستخدام رافعة مجنزرة ثقيلة، وجرى فحصها".

وتابعت: "بعد الفحص، تم نقل المولدات إلى موقع مؤقت، حيث سيتم المصادقة على معايير جودة المعدات المتفق عليها".

و"أكويو" هي أول محطة طاقة نووية في تركيا، وبعد تشغيل جميع مفاعلاتها الأربعة ستولد حوالي 35 مليار كيلوواط/ساعة سنويا، وستغطي ما يصل إلى 10% من احتياجات تركيا من الكهرباء.

المصدر: "نوفوستي"