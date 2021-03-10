"روس آتوم": نتوقع الحصول على رخصة لبناء وحدة التوليد الرابعة لمحطة "أكويو" التركية في الصيف

صرح رئيس مؤسسة "روس آتوم" الحكومية الروسية للطاقة الذرية أليكسي ليخاتشوف بأن المؤسسة تأمل بالحصول على الرخصة لبناء وحدة التوليد الرابعة في محطة "أكويو" التركية في الصيف المقبل.

وقال ليخاتشوف في حديث لقناة "روسيا 24" التلفزيونية، اليوم الأربعاء: "نتوقع أن يسمح لنا الجهاز المنظم التركي بالعمل على إنشاء الوحدة الرابعة ويصدر الترخيص قبل نهاية الصيف".

وكان الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان قد شاركا في مراسم إطلاق بناء وحدة التوليد الثالثة لمحطة "أكويو" الكهرذرية. وأشار الرئيس التركي إلى أن بناء الوحدة الرابعة سيبدأ في عام 2022.

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وستتكون محطة "أكويو" من 4 وحدات للتوليد، وستبلغ قوة كل واحدة منها 1200 ميغاواط. وبعد إنجاز المشروع ستنتج المحطة 35 مليار كيلوواط ساعة سنويا من الطاقة.

وبدأ بناء الوحدة الأولى للمحطة في أبريل 2018، والثانية في يونيو 2020. ومن المتوقع البدء بتشغيل الوحدة الأولى في عام 2023 مع حلول الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية.

المصدر: "تاس"