المركزي السوري يصدر تعليمات للمستوردين في سوريا

أصدر مصرف سوريا المركزي، أمس الثلاثاء، تعميما بخصوص المستوردين الذين تأخر حصولهم على تمويل من شركات الصرافة في سوريا.

وبين المركزي في تعميمه "إشارة إلى التعميم الصادر عن مصرف سوريا المركزي رقم 93/1 تاريخ 28/1/2021 والتعميم رقم 6/1 تاريخ 5/1/2022 حول السماح للمستوردين الذين وصلت بضائعهم إلى المراكز الحدودية السورية وتخضع لقرار مصرف سوريا المركزي رقم 1070 تاريخ 31/8/2021 وتعديلاته، بأنه عليهم أن يحصلوا على كتاب صادر عن مصرف سورية المركزي، يسمح لهم بتخليص بضائعهم بعد تقديم تعهد باستكمال إجراءات الإفصاح عن مصادر التمويل خلال شهر من تاريخ التعهد".

وأوضح المركزي أنه نظرا لوجود زيادة كبيرة في طلبات تمويل المستوردات المقدمة إلى شركات الصرافة المرخصة المحلية خلال الفترة الماضية والتي تسببت في تأخر إجراءات عمليات التمويل، فإنه يجب على المستوردين الذين حصلوا على موافقة المصرف المركزي على تخليص بضائعهم بموجب تعهد باستكمال إجراءات الإفصاح عن مصادر التمويل.

وبين مصدر في المركزي السوري في تصريح لصحيفة "الوطن"، أن هذا التعميم هو استكمال لتعميم سابق الهدف منه تمكين المستوردين من الحصول على التمويل لمستورداتهم وخاصة مع وجود ضغط على شركات الصرافة في طلبات التمويل وبموجب هذا التعميم حصل المستوردون على شهرين إضافيين للحصول على تمويل من شركات الصرافة وبما يسمح لهم في تخليص بضائعهم وخاصة التي وصلت للمرافئ والمنافذ الحدودية.

وبين أن المركزي حدد أولويات في عملية التمويل من شركات الصرافة ومنها أن تراعي شركات الصرافة قدم الطلبات وتسلسلها الزمني من المستوردين وأيصا مدى أولوية المادة والحاجة لها حسب التوجيهات الحكومية وأن تراعي شركات تمويل البضائع والمواد التي تراجع توافرها في السوق المحلية والحيلولة دون فقدانها.

المصدر: الوطن