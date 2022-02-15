هبوط أسعار الغاز في أوروبا إلى أدنى من 800 دولار

أعلنت بورصة لندن تراجع أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا لشهر مارس إلى أدنى من 800 دولار للألف متر مكعبة، بعد أن قفزت فوق الـ1000 دولار أمس.

وأشارت إلى أن "تكلفة العقود الآجلة انخفضت على موقع (ICE Futures) مؤقتا إلى 798.7 دولار، وهو ما يقل بنسبة 16% عن سعر التسوية في اليوم السابق 943.7 دولار".

وانخفضت الأسعار إلى أقل من 800 دولار في 3 يناير، ثم تقلبت تكلفة أقرب العقود الآجلة في حدود 770-990 دولارا.

وقفزت أسعار الوقود الأزرق الاثنين بأكثر من 10% في ظل مخاوف على إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا، إذ تحدثت تقارير إعلامية عن "قرب هجوم روسي مزعوم على أوكرانيا".

وجاء ذلك على الرغم من تأكيد روسيا أنها "مورد موثوق للغاز"، وقيامها على مدى السنوات الماضية بتوفير إمدادات مستقرة من الوقود الأزرق إلى الدول الأوروبية.

المصدر: "تاس"