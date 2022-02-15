انخفاض أسعار الغاز في أوروبا

هبطت أسعار الغاز في أوروبا، الثلاثاء، بعد ارتفاع حاد سجلته أمس، وتم تداول أسعار الوقود الأزرق اليوم فوق مستوى 1000 دولار لكل ألف متر مكعب.

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وذكرت وكالة "تاس" أن أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا تم تداولها اليوم في نطاق 923 - 943 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وكانت أسعار الوقود الأزرق قد قفزت أمس بأكثر من 10% في ظل مخاوف على إمدادات الغاز من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا، إذ تحدثت تقارير إعلامية عن قرب هجوم روسي مزعوم على أوكرانيا.

وجاء ذلك على الرغم من تأكيد روسيا أنها مورد موثوق للغاز وقيامها على مدى السنوات الماضية بتوفير إمدادات مستقرة من الوقود الأزرق إلى الدول الأوروبية.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات عسكرية تابعة للمنطقتين الجنوبية والغربية ستبدأ في العودة إلى مراكز تمركزها الدائمة بعد التدريبات.

المصدر: RT + تاس