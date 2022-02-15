 
مباشر
عاجل
بوتين: علينا عمل ما في وسعنا لتسوية النزاع في دونباس على أساس اتفاقيات مينسك

بوتين يحدد شروط مواصلة تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا

مال وأعمال

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sedh

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن استعداد بلاده لمواصلة إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا حتى بعد 2024، لكن بشرط وجود طلب من المشتريين في أوروبا وربحية.

وجاء تصريح الرئيس الروسي في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، وذلك عقب محادثات جرت في موسكو، تطرق خلالها الجانبان إلى العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الدولية، أبرزها الوضع المحيط بأوكرانيا.

وفيما يتعلق بمشروع "السيل الشمالي-2" (أنبوبان لضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا)، أكد الرئيس الروسي مجددا أن المشروع من شأنه تعزيز أمن الطاقة في أوروبا.

يتبع..

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا