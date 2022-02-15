بوتين يحدد شروط مواصلة تصدير الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن استعداد بلاده لمواصلة إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا حتى بعد 2024، لكن بشرط وجود طلب من المشتريين في أوروبا وربحية.

وجاء تصريح الرئيس الروسي في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتس، وذلك عقب محادثات جرت في موسكو، تطرق خلالها الجانبان إلى العلاقات الثنائية وعدد من القضايا الدولية، أبرزها الوضع المحيط بأوكرانيا.

وفيما يتعلق بمشروع "السيل الشمالي-2" (أنبوبان لضخ الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا)، أكد الرئيس الروسي مجددا أن المشروع من شأنه تعزيز أمن الطاقة في أوروبا.

يتبع..