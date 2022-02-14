خام غرب تكساس الوسيط يتجاوز الـ95 دولارا للمرة الأولى منذ 2014

تجاوز سعر خام غرب تكساس الوسيط اليوم الـ95 دولارا للبرميل، للمرة الأولى منذ 17 سبتمبر 2014.

وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت تسليم أبريل 2022، بنسبة 0.4 في المئة تعادل 0.40 سنت قرب مستوى 95 دولارا عند 94.82 دولار للبرميل، بعد أن سجلت في وقت سابق 96.16 دولار وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014.

وزادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط تسليم مارس 34 سنتاً بنسبة 0.4 في المئة فوق مستوى 93 دولارا عند 93.44 دولار للبرميل، بعد أن كانت تحوم قرب أعلى مستوى في الجلسة عند 94.94 دولار، وهو الأعلى منذ سبتمبر 2014.

وفي الأسبوع الماضي سجلت أسعار النفط أطول سلسة مكاسب أسبوعية منذ أكتوبر الماضي على مدى ثمانية أسابيع متتالية، لتسجل أعلى مستوى لها منذ عام 2014، وسط مخاوف متزايدة في شأن الإمدادات العالمية مع تعافي الطلب من جائحة فيروس كورونا.

المصدر: "الإندبندنت"